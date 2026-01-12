Siedziba Urban Lab zostanie zmodernizowana. Budynek przy pl. Matejki 2b wymaga m.in. ocieplenia oraz montażu windy dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja ma kosztować około 5 milionów złotych.

Część kosztów pokryje dofinansowanie rządowe, natomiast zielonogórscy radni, podczas dzisiejszej (12 stycznia) nadzwyczajnej sesji, jednogłośnie zadecydowali, aby na modernizację budynku przeznaczyć 850 tysięcy złotych z tzw. budżetu rezerw inwestycyjnych.

O szczegółach opowiada Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

– Chcemy realizować pomysły młodych Zielonogórzan – podkreśla Agata Bazydło, koordynatorka projektu Urban Lab – miasto dla młodych w Zielonej Górze:

Bartłomiej Walkowski, członek zespołu Urban Lab Zielona Góra, zaznacza, że siedziba wymaga dużego remontu:

Oficjalne otwarcie Urban Lab odbyło się 9 maja 2025 roku. Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w realizowaniu ich pasji i zainteresowań.