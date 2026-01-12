Zielona Góra przygotowuje się do kolejnego sezonu rowerów miejskich. Urząd miasta ogłosił już przetarg dotyczący uruchomienia i obsługi nowego sprzętu.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 300 rowerów miejskich rozlokowanych na ponad 40 stacjach. Nie zmienią się również opłaty za korzystanie ze sprzętu.

Arkadiusz Sobków, kierownik Biura Ruchu Drogowego w magistracie, przyznaje, że nowy sezon rowerowy będzie podobny do ubiegłorocznego:

Arkadiusz Sobków podkreśla, że w minionym sezonie odnotowano znacznie mniej aktów wandalizmu, niż w poprzednich latach:

Otwarcie przetargu zaplanowano na 10 lutego, natomiast mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych rowerów miejskich od 1 kwietnia.