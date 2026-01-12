„Płyta główna” z kraju: Kaśka Sochacka.
„Płyta główna” ze świata: Smashing Pumpkins.
„Pieśń masowa”: Dezerter.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=noAGH7a8UtE „Płyta główna” z kraju: Taco Hemingway. „Płyta główna” ze świata: Tom Odell. „Pieśń masowa”: Tomasz "Lipa" Lipnicki. https://www.youtube.com/watch?v=kwnIQumm15w „Scena”...
https://www.youtube.com/watch?v=4USGMJkDeBo&list=OLAK5uy_lcx2oF-vcQipgFyQq5c8Z33fc52G7BncE „Płyta główna” z kraju: Kathia. „Płyta główna” ze świata: Booze & Glory. „Pieśń masowa”: Wojtek Szumański. https://www.youtube.com/watch?v=7hSIwocC5og&list=RD7hSIwocC5og&start_radio=1 „Scena” –...
https://www.youtube.com/watch?v=oBS8yX_xQ8g&list=OLAK5uy_lEM0P6K6uc8nL19oGvh0Ee2yXejmQIzy8 „Płyta główna” z kraju: Sarsa. „Płyta główna” ze świata: Depeche Mode. „Pieśń masowa”: Kamil Bednarek i Natasza Urbańska. https://www.youtube.com/watch?v=x680ErkfHRg...
https://www.youtube.com/watch?v=xUZq1zdlLqk&list=OLAK5uy_nBUyiGzOGA9wrmLB_mxuMOITO1Nw5UoFs „Płyta główna” z kraju: Kuba Badach. „Płyta główna” ze świata: Tame Impala. „Pieśń masowa”: DrySkull i Krzysztof Zalewski. Ponadto...
https://www.youtube.com/watch?v=7BpBY49dZdU&list=OLAK5uy_kdrFNRpxvCsjhYb1PxX814iwRZ4kY073w „Płyta główna” z kraju: Mery Spolsky. „Płyta główna” ze świata: Aerosmith & Yungblud. „Pieśń masowa”: Ralph Kaminski. https://www.youtube.com/watch?v=Nr62QYXwBeA „Scena”...
https://www.youtube.com/watch?v=6OFqZctbshA&list=OLAK5uy_n7Yt3wHW48eqH-81RzNHJg-Xvk3vQdheU „Płyta główna” z kraju: Lady Pank. „Płyta główna” ze świata: The Charlatans. „Pieśń masowa”: T. Love. Ponadto relacja z...
