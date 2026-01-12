Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed mrozem dla wschodniej części kraju oraz alerty I i II stopnia przed gołoledzi dla zachodu. Wszystkie ostrzeżenia potrwają do wtorku do godzin popołudniowych.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz wschodniej części Małopolski, Mazowsza i woj. warmińsko mazurskiego. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę prognozuje się temperaturę minimalną, która wyniesie od minus 18 st. C do minus 15 st. C. Lokalnie temperatura spadnie do minus 22 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 10 st. C do minus 7 st. C, lokalnie minus 12 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do środy do godz. 9.

Dla województwa opolskiego, dolnośląskiego, oraz części woj. lubuskiego Instytut prognozuje ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi. Na tym obszarze wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Najwięcej opadów marznących należy spodziewać się między 2 a 7 rano we wtorek. Alerty zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 1 nad ranem i potrwają do godz. 16.

Ostrzeżenie o opadach marznących 1. stopnia (słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź) obejmuje powiaty:

krośnieński,

słubicki,

żagański,

żarski.

Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia także przed opadami marznącymi dla zachodniej części woj. zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i dla wschodniej części woj. lubuskiego. W tych częściach Polski również wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 1 nad ranem i potrwają do godz. 16 tego samego dnia.

Ostrzeżenie o opadach marznących 2. stopnia obejmuje powiaty:

gorzowski,

międzyrzecki,

nowosolski,

strzelecko-drezdenecki,

sulęciński,

świebodziński,

wschowski,

zielonogórski,

a także miasta: Gorzów i Zieloną Górę.

Synoptycy szacują, że najwięcej opadów marznących należy spodziewać się we wtorek (13 stycznia) między godziną 2.00 w nocy, a 7.00 rano.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.