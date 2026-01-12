Pistoleciarze Gwardii Zielona Góra wygrali Ogólnopolską Ligę Strzelecką. W zawodach we Wrocławiu zielonogórski klub reprezentowali: Grzegorz Długosz, Jakub Rosa i junior Piotr Bujewicz.

W drodze do finału Gwardia pokonała Kaliber Białystok 19:11, Flotę Gdynia 16:14 i Śląsk Wrocław 17:13. W finale gwardziści pokonali Wawel Kraków 18:12. Karabiniarze Gwardii wystąpili w składzie: Natalia Kochańska, Dominika Skarupska i Walery Maksymow. W strzelaniach grupowych pokonali Zawiszę Bydgoszcz 17:13, wygrali z ZKS Warszawa 21:9 i ulegli TKS LOK Tarnów 10:20. W meczu o brąz Gwardia przegrała ze Śląskiem Wrocław 14:16 i zajęła czwarte miejsce. O występie zielonogórskiej ekipy mówi trener Damian Komolka:

Największy udział w wygranej pistoleciarzy miał Grzegorz Długosz, a on i jego koledzy sięgnęli po czwartą wygraną w 9 edycji Ligi Strzeleckiej: