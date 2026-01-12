Osób mieszkających w Gorzowie może być dużo więcej niż podają oficjalne statystyki. I to kilkanaście tysięcy więcej. Tak uważa kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie. Mirosława Winnicka mówiła w Radiu Gorzów, że wielu Polaków oraz obcokrajowców mieszka w północnej stolicy lubuskiego, ale bez meldunku.

W opinii Mirosławy Winnickiej, to sprawia, że statystyki demograficzne nie pokazują całej prawdy:

Mirosława Winnicka mówi, że przepisy nadal nakazują zameldowanie się w miejscu w którym przebywamy powyżej 30. dni. Problem w tym, że nikt tego przepisu nie egzekwuje.

Według oficjalnych danych, na koniec ubiegłego roku liczba stałych mieszkańców Gorzowa wyniosła 103 tysiące osób.