Nieudany powrót po przerwie w I lidze tenisa stołowego zanotowała Proste Domy Gorzovia.

Gorzowianie przegrali na wyjeździe z drugim zespołem AZS AWFiS Gdańsk 3:7. Po 1,5 punktu dla Gorzovii wywalczyli Dawid Kosiński i kapitan Radosław Żabski: