W poniedziałek (12 stycznia) ruszają próbne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów. Pierwsza tura odbędzie się od 12 do 16 stycznia, druga – od 4 do 6 marca. W poniedziałek ruszają też próbne egzaminy ósmoklasisty. Ich przeprowadzenie przez szkoły jest dobrowolne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przygotowała egzaminy próbne, zaleca, by szkoły przeprowadzały je zgodnie z podanym przez nią harmonogramem w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się 12-14 stycznia 2026 r.: 12 stycznia z języka polskiego, 13 stycznia – z matematyki i 14 stycznia – z języka angielskiego. Mają rozpoczynać się o godz. 9.00. Język angielski jest najczęściej wybieranym na egzaminie językiem obcym przez ósmoklasistów.

Próbne egzaminy maturalne będą w dwóch turach: 12-16 stycznia 2026 r. i 4-6 marca 2026 r., w dwóch sesjach: porannej – o godz. 9.00 i popołudniowej – o godz. 14.00. Będą to tylko próbne egzaminy pisemne.

12 stycznia rano ma być próbny egzamin z historii sztuki, po południu – z historii muzyki; 13 stycznia: rano – z fizyki, po południu – z filozofii; 14 stycznia: rano – z biologii, po południu – z historii; 15 stycznia: rano – z chemii, po południu – z geografii; 16 stycznia: rano – z wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

4 marca rano ma być przeprowadzony próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5 marca – z matematyki na poziomie podstawowym, 6 marca – z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze. Podobnie jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.

Harmonogram egzaminów próbnych został tak przygotowany, by terminy nie nakładały się na terminy ferii zimowych. W tym roku dwutygodniowe ferie odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa, między 19 stycznia a 1 marca.

Jak podaje CKE, w przypadku próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, szkołom udostępniono z wyprzedzeniem arkusze egzaminacyjne. Zawierają one zadania wcześniej niepublikowane.

W kolejne dni egzaminów próbnych arkusze zamieszczane będą także na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych tak, aby umożliwić wzięcie udziału w teście także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nich w szkole.

Arkusze egzaminów próbnych wypełnione przez uczniów będą sprawdzali nauczyciele w ich macierzystych szkołach według zasad oceniania podanych przez CKE.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski w informacji na temat próbnych egzaminów przypomniał, że ich przeprowadzenie jest dobrowolne.

Próbny egzamin ósmoklasisty oraz próbny egzamin maturalny powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia

– zaznaczył.

Podkreślił, że CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą w ramach oceniania bieżącego na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Wyniki egzaminu próbnego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi

– wskazał Zakrzewski.

Zauważył, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu, zatem przed przeprowadzeniem egzaminu próbnego z tego przedmiotu lub przedmiotów wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie 11-13 maja: 11 maja z języka polskiego, 12 maja – z matematyki, 13 maja – z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, a ustnych – 8-10 czerwca.