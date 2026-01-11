Na szczęście nie ma ofiar w pożarze z którym walczą strażacy na Osiedlu Poznańskim przy ulicy Pod Lasem. Na miejscu z ogniem, który zajął cały domek jednorodzinny walczy 9 zastępów straży.
Pożar dotknął parter i poddasze – mówi Karol Brzozowski, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.
Przyczyny pożaru będą badać teraz biegli oraz Policja.
Polecamy
Surowsze kary za ataki na ratowników, policjantów i strażaków. Nowe przepisy już obowiązują!
Atak na ratownika medycznego, policjanta, strażaka czy strażnika miejskiego może zakończyć się nawet 5 latami więzienia. Nowe przepisy właśnie weszły w życie…