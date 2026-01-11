Na szczęście nie ma ofiar w pożarze z którym walczą strażacy na Osiedlu Poznańskim przy ulicy Pod Lasem. Na miejscu z ogniem, który zajął cały domek jednorodzinny walczy 9 zastępów straży.

Pożar dotknął parter i poddasze – mówi Karol Brzozowski, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.

Przyczyny pożaru będą badać teraz biegli oraz Policja.