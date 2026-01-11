Miłośnicy fantastyki mają okazję puścić wodze wyobraźni — trwa szesnasta edycja konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie. Autorzy mogą tworzyć opowiadania osadzone w przeszłości, teraźniejszości lub wyobrażonej przyszłości Zielonej Góry.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nowy wspaniały świat” – przypomina Maciej Dobrowolski, sekretarz konkursu:

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno doświadczonych pisarzy, jak i debiutantów:

Na opowiadania do 30 tysięcy znaków organizator konkursu – Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra – czeka do 28 lutego.

Najlepsze teksty trafią do antologii, a autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową oraz statuetkę Zielonogórskiej Wiedźmy.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.fantazje.adastra.zgora.pl.