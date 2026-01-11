Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę (11 stycznia) alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem i zamieciami dla czterech województw. W mocy pozostają również ostrzeżenia II stopnia dla północnego i południowego krańca Polski, gdzie przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm.

Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

GDDKiA apeluje o ostrożną jazdę. Błoto pośniegowe w 13 województwach

Jak przekazała w niedzielę rano (11 stycznia) GDDKiA, błoto pośniegowe leży na drogach w 13 województwach. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, w ciągu ostatniej doby pracowało 3940 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w wydanym w niedzielę (11 stycznia) komunikacie, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.

Według danych GDDKiA opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.

Zgodnie z prognozami, w dzień zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, które lokalnie mogą być silne. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 cm, w Karpatach do 20 cm. W czasie opadów widzialność może być ograniczona do około 300 m. Wiatr osiągający prędkość do 110 km/h w Sudetach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na południu i północy kraju. Temperatura wyniesie od -8 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do -1 st. C na północnym zachodzie i około 0 st. C na wybrzeżu.