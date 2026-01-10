Koszykarze EiG CEZiB Kangoo Basket Gorzów przegrali u siebie z drugim zespołem WKK Wrocław 61:95 w 18. kolejce grupy D II ligi.

Po pierwszej kwarcie gorzowianie prowadzili czternastoma punktami, ale w drugiej odsłonie młodzi wrocławianie błyskawicznie odrabiali straty i doprowadzili do remisu.

W trzeciej kwarcie „Kangury” jeszcze momentami dotrzymywały kroku gościom, ale w czwartej wpadło im zaledwie 6 punktów przy 31 WKK i mecz zakończył się wysoką porażką gorzowskiej drużyny:

Najwięcej 14 punktów dla Kangoo zdobył Norbert Grzegorczyk:

Trener Marek Mańkowski podkreślał, że mierzył się ostatnio z wieloma problemami zdrowotnymi w swoim zespole: