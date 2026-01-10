Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały z MB Zagłębiem Sosnowiec 99:71 (25:21, 28:21, 23:12, 23:17) w półfinałowym spotkaniu rozgrywanego w Sosnowcu turnieju o Puchar Polski i jutro zmierzą się w finałowym spotkaniu ze Ślęzą Wrocław.

Broniące zdobytego przed rokiem trofeum gorzowianki przystąpiły do pojedynku z miejscową drużyną z Weroniką Telengą i Ashley Owusu w składzie.

Faworyzowane akademiczki niemal od początku były niezwykle skuteczne i w połowie drugiej kwarty prowadziły już 46:28. Co prawda miejscowe zniwelowały nieco straty ale i tak na długą przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego 53:42.

Trzecia kwarta rozpoczęła się od szczelnej obrony gorzowianek, które przez 3,5 minuty nie pozwoliły miejscowym na oddanie celnego rzutu, same zdobywając w tym czasie 8 punktów. Na tym jednak nie koniec bo również w dalszej części trzeciej odsłony akademiczki grały świetnie w obronie i przed ostatnią kwartą było już 76:54 i ostatnia część pojedynku była już tylko formalnością.

W drugim półfinałowym spotkaniu Ślęza Wrocław wygrała z VBW Gdynia 80:76.

Jedną z cichych bohaterek tego meczu była powracająca po kontuzji do gry Weronika Telenga

Trudno na gorąco powiedzieć czego nam zabrakło, ale na pewno jedną z przyczyn porażki są problemy zdrowotne w zespole, mówiła po spotkaniu kapitan Zagłębia Martyna Pyka