Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól przegrali we własnej hali z Lechią Tomaszów Mazowiecki 0:3 w meczu 18. kolejki PLS 1 ligi.

Najbardziej wyrównany był I set, gdzie jeszcze w samej końcówce był remis po 25. Ostatecznie nowosolanie przegrali go na przewagi 25:27. Druga partii wyrównana do stanu po 17, potem goście zaczęli budować przewagę i Astra ostatecznie poległa 21:25. W III secie od momentu remisu 10:10, „Koliberki” straciły pięć punktów z rzędu i nie były już w stanie odwrócić losów tej części oraz całego meczu. Pomimo tego, że Astra doszła już na 22:23, to przegrała 22:25.

Szkoleniowiec nowosolan zwrócił uwagę na problemy kadrowe swojej drużyny, z którymi w ostatnim czasie musiał się zmierzyć:

Na więcej w tym spotkaniu liczył jeden z graczy Astry:

To druga porażka nowosolan w 2026 roku – z kolejnym rywalem, który także walczy o czołową ósemkę. Po tym zwycięstwie Lechia wskoczyła na 7. miejsce w tabeli, mając 25 punktów. Astra za to spadła na 10., z dorobkiem 21 „oczek”.

Rozmowy z innymi zawodnikami Astry w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (w godz. 21-22).