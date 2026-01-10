Hiropterolodzy, czyli naukowcy zajmujący się nietoperzami, po raz kolejny policzyli te ssaki na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To największe w Polsce i środkowej Europie siedlisko nietoperzy. Akcja rozpoczęła się w latach 80. ub. wieku, jednak teraz zmieniono metodykę.

Ponieważ podziemne korytarze MRU mają ponad 30 km długości, wcześniej naukowcy liczyli nietoperze przez kilka dni. Nie była to dokładna i bezpieczna metoda, bo obudzone z hibernacji ssaki przelatywały w inne miejsca, zaś każde ich wybudzenie to dla nich groźna starta energii.

Koordynator akcji dr Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że hiropterologów zaangażowanych w liczenie jest tylu, że zajmie to tylko jeden dzień. Naukowiec dodaje, że przyjechali z całego świata:

Michał Bielewicz, Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie mówi, że dzięki liczeniu można precyzyjnie określić liczbę tych ssaków:

Tegoroczne liczenie nietoperzy to 20. odsłona akcji.