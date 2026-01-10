424 małżeństwa i prawie półtora tysiąca zarejestrowanych narodzin w Zielonej Górze. Urząd Stanu Cywilnego podsumował ubiegły rok. Ignacy oraz Zuzanna to imiona, które cieszyły się największym uznaniem wśród mieszkańców.

– Łącznie na świat przyszło 1460 dzieci. Rodzice wybierali imiona, które były popularne również w ubiegłych latach – zauważa Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze:

Według statystyk w minionym roku odnotowaliśmy rekordowo niską liczbę ślubów konkordatowych:

Jak informuje Małgorzata Janecka-Kwiatkowska w 2026 roku swoje setne urodziny będzie świętowało 25 Zielonogórzan:

W 2025 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 1830 zgonów, czyli o ponad sto więcej, niż dwa lata temu.