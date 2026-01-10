W drugiej styczniowej eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego żadnemu z uczestników nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania. Kolejne szanse na zdobycie nominacji 17 i 24 stycznia, a finał tydzień później. Do decydującej rozgrywki z pierwszej eliminacji awansowali już panowie: Artur Czernicki z Urzut i Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (10.01):

1. Ile razy kolarz Zbigniew Spruch wystartował w Tour de France?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. C – 3 razy, ale ani razu nie ukończył wyścigu

2. Który z polskich hokeistów jako pierwszy zdobył Puchar Stanleya?

A. Mariusz Czerkawski, B. Krzysztof Oliwa, C. Piotr Sidorkiewicz

Odp. Krzysztof Oliwa to pierwszy Polak, który zdobył Puchar Stanleya w sezonie 1999/2000 w barwach New Jersey Devils.

3. Ile wynosi rekord świata w długości skoków narciarskich ustanowiony przez słoweńskiego zawodnika Domena Prevca?

A. 250,5, B. 252,5, C. 254,5 m

Odp. C – 254,5 metra w Planicy 30.03.2025.

4. Która z dziennikarek Radia Zachód wystartowała w ubiegłorocznym Biegu Niepodległości w Warszawie?

A. Karolina Kamińska, B. Katarzyna Karczyńska, C. Elżbieta Wozowczyk-Leszko

Odp. C – Elżbieta Wozowczyk-Leszko.

5. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Aleksandra Malcewska?

A. judo, b. karting, C. szachy

Odp. C – jest szachistką i występuje w mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych w katarskiej Dausze.

6. Który ze skoczków narciarskich stawał najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni?

A. Janne Ahonen, B. Sven Hannawald, C. Bjoern Wirkola

Odp. A – Fin Janne Ahonen – 10 razy