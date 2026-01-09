Piłkarki ręczne Osiński-Trans AZS-u UZ Zielona Góra pokonały na wyjeździe SMS Zagłębie Lubin 35:29 w zaległym meczu grupy B I ligi.

Do przerwy, powracający do gry po kilku tygodniach zespół trenera Kacpra Kiersnowskiego prowadził na Dolnym Śląsku 17:12.