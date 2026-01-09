Piotr Książek nie jest już prezesem Stilonu Gorzów.

Sternik czwartoligowego klubu piłkarskiego zrezygnował po niespełna 1,5 roku, jak wyjaśnił, ze względu na trudność pogodzenia tej funkcji z pracą zawodową

Jego miejsce zajął Mariusz Kaczorek, gorzowski przedsiębiorca, właściciel firmy deweloperskiej i jak podkreśla, związany z klubem od lat jako zawodnik a potem kibic (prywatnie z kolei jest synem wieloletniego kierownika drużyny, Ryszarda Kaczorka):

Nowy prezes miał kontrkandydata, innego gorzowskiego przedsiębiorcę – ten jednak uzyskał uznanie zaledwie kilku z ponad 30 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

Nowy zarząd będzie liczył teraz 7 osób. Oprócz Kaczorka i Książka znaleźli się w nim byli piłkarze: Artur Andruszczak i Rafał Świtaj, przedsiębiorca z branży drewna Marek Wroński, Marcin Czechowski, związany z klubem od lat, w przeszłości członek zarządu za czasów prezesa Mariusza Stanisławskiego i po raz pierwszy w najnowszej historii Stilonu kobieta – Karolina Lasota – znana z działalności w stowarzyszeniu Zdrowo i na Sportowo, która ma w Stilonie zajmować się marketingiem.

Pozostali dotychczasowi członkowie klubu: Mariusz Słomiński, Artur Cegielski i Adam Szadaj przeszli do komisji rewizyjnej, którą uzupełnił Krzysztof Popławski.

Obszerną rozmowę z nowym prezesem Stilonu wyemitujemy w poniedziałek Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17 i w Magazynie Sportowym Radia Zachód po 21.