Tenisistki stołowe Palmiarni Zielona Góra przegrały wyjazdowe spotkanie z wiceliderem tabeli Bebetto AZS UJD Częstochowa 0:3 i z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę ekstraklasy.
W zespole zielonogórskim najlepiej spisała się reprezentantka Kazachstanu Zauresh Akasheva, która nawiązała wyrównaną walkę z medalistką mistrzostw Polski Pauliną Krzysiek. O meczu w Częstochowie mówi trener ZKS-u Józef Jagiełowicz:
Wyniki gier:
Emiko Taguchi – Barbara Jasińska 3:0
Paulina Krzysiek – Zauresh Akasheva 3:1
Tetyana Bilenko – Lena Puzio 3:0
W niedzielę ZKS Palmiarnia podejmie w Drzonkowie ekipę Bronowianki Kraków.