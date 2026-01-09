Tenisistki stołowe Palmiarni Zielona Góra przegrały wyjazdowe spotkanie z wiceliderem tabeli Bebetto AZS UJD Częstochowa 0:3 i z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę ekstraklasy.

W zespole zielonogórskim najlepiej spisała się reprezentantka Kazachstanu Zauresh Akasheva, która nawiązała wyrównaną walkę z medalistką mistrzostw Polski Pauliną Krzysiek. O meczu w Częstochowie mówi trener ZKS-u Józef Jagiełowicz:

Wyniki gier:

Emiko Taguchi – Barbara Jasińska 3:0

Paulina Krzysiek – Zauresh Akasheva 3:1

Tetyana Bilenko – Lena Puzio 3:0

W niedzielę ZKS Palmiarnia podejmie w Drzonkowie ekipę Bronowianki Kraków.