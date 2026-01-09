Siatkarze ABO Energy Gubin podejmą w sobotę Sobieskiego Żagań w lubuskich derbach w ramach 14. kolejki II ligi.

Obie ekipy są obok siebie w tabeli. Gubinianie zgromadzili jak do tej pory punkt więcej i plasują się na czwartym miejscu, czyli o jedną lokatę wyżej od Sobieskiego. Mówi Mateusz Nożewski – to były gracz drużyny z Żagania, który obecnie występuje w ABO Energy:

Tomasz Pizuński, jeden z najbardziej doświadczonych graczy Sobieskiego twierdzi, że to jego ekipa ma „na papierze” mocniejszy skład i jest w stanie drugi raz w tym sezonie pokonać gubinian (w Żaganiu zwyciężyła 3:0):

Początek derbowego meczu w Gubinie w sobotę o godz. 18.00.