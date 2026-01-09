Dziś w Sosnowcu rozpoczyna się turniej finałowy Pucharu Polski koszykarek. Trofeum bronić będzie zespół KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp., który przed rokiem w finałowym spotkaniu pokonał AZS UMCS Lublin.

Dla gorzowskiej drużyny było to pierwszy taki sukces, ale nie dla kapitan gorzowskiego zespołu Klaudii Gertchen, która w latach 2022-2024 zdobywała to trofeum w barwach BC Polkowice.

KSSSE Enea AJP z racji zakończenia pierwszej rundy rozgrywek Orlen Basket Ligi Kobiet na pierwszym miejscu rozpocznie turniej od półfinału, w którym w sobotę o godz. 19.00 zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego pojedynku Zagłębie Sosnowiec – MUKS Poznań.