W Pniewie koło Międzyrzecza jutro (10.01) rozpocznie się dwudniowe, XXV Międzynarodowe Liczenie Nietoperzy. Ssaki te hibernują w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gdzie jest ich największe lęgowisko w Polsce. Ubiegłoroczne liczenie nietoperzy wykazało obecność w zimowisku pod Międzyrzeczem prawie 40 tysięcy nietoperzy, reprezentujących kilka gatunków.

Jak tłumaczy koordynujący liczenie dr Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, globalne ocieplenie klimatu stwarza nowe zagrożenia dla przyrody, w tym dla nietoperzy, dlatego warto monitorować liczebność poszczególnych gatunków.

Jak dodaje Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, kiedyś zamykano podziemia, by chronić nietoperze, dziś już można oglądać hibernujące ssaki.

Liczeniem nietoperzy od 1999 roku zajmują się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Wśród liczących ssaki chiropterologów będą w tym roku naukowcy z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Białorusi i Hondurasu.