W sobotę i niedzielę w Ełku rozegrane zostaną 89 mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym.

W zawodach nie może zabraknąć reprezentantów LKS POM Strzelce Krajeńskie. Klubu, którego reprezentanci praktycznie co roku stawali na podium tych zawodów. Trener Piotr Ignaczak ma nadzieję, że i i w tym roku jego podopieczni powiększą medalowy dorobek.

Skład LKS POM na mistrzostwa Polski w Ełku:

Młodzicy U15 – Oliwier Komenda i Miłosz Kluwak

Juniorka młodsza U17 – Natalia Jaros

Juniorzy młodsi U17 – Norbert Czekay, Jakub Jagiełka i Filip Świątkowski

Juniorka U19 – Antonina Kawalec

Juniorzy U19 – Marcel Stanik, Filip Podgórski, Kuba Maroszek i Błażej Leszkiewicz