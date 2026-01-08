Trener piłkarek TS-u Przylep Zielona Góra Krzysztof Nykiel został również szkoleniowcem powiązanej z Przylepem drużyny futsalistek AZS-u Uniwersytet Zielonogórski.

Z prowadzenia pierwszoligowej ekipy zrezygnowała jej dotychczasowa trenerka, Beata Walczyk. O kulisach podjęcia pracy w halowej piłce mówi Krzysztof Nykiel, którego błyskawicznie czeka pierwszy sprawdzian w postaci meczu Pucharu Polski:

Wyjazdowy mecz Akademiczek z Chaosem Wrocław w piątek 9 stycznia o godzinie 20:30.

Jednocześnie w tym tygodniu przygotowania do rundy wiosennej w III lidze rozpoczęła „trawiasta” drużyna Przylepu. Zespół rozegra pięć meczów kontrolnych: