Już prawie 20 tysięcy osób dzięki miejskiej karcie może za darmo jeździć komunikacja miejską w Gorzowie. Od 1. stycznia posiadacze karty GORZÓW #StądJestem nie kasują biletów w autobusach i tramwajach.

Większość posiadaczy karty uruchomiło ją w aplikacji na smartfony. Niektórzy mieszkańcy jednak w internecie skarżą się, że mają problem z uzyskaniem karty dla swoich dzieci. My tydzień po wprowadzeniu nowego rozwiązania spytaliśmy pasażerów: w jaki sposób zapłacili za swój przejazd:

Magistrat planuje sprawdzić, czy nowe rozwiązanie faktycznie zwiększyło zainteresowanie gorzowian korzystaniem z komunikacji miejskiej.