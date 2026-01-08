Paweł Sroczyński został prezesem Szkolnego Związku Sportowego Ziemia Lubuska. To dyrektor drzonkowskiej szkoły i działacz tenisa stołowego.

Na tym stanowisku zastąpił długoletniego prezesa Zbigniewa Bermesa. – Cele pozostają te same: szkoła, zdrowie oraz sport dzieci i młodzieży – mówi Paweł Sroczyński: