Leon i Zuzanna, to najczęściej nadawane imiona w Gorzowie w 2025 roku. Urząd Stanu Cywilnego przygotował najnowsze statystyki.

W minionym roku w mieście zarejestrowano łącznie 1 164 urodzenia. Na świat przyszło 606 chłopców i 558 dziewczynek. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Najpopularniejszym imieniem żeńskim w naszym mieście w ubiegłym roku była Zuzanna. Gorzowianie nadali je swoim córkom łącznie 13 razy:

W czasie przed urodzeniem dziecka pojawiały się czasem pytania rodziców o to, czy mogą nadać dzieciom bardzo nietypowe imiona, jak na przykład Areus lub Mefistoteles. Ponieważ były to jednak tylko pytania, to gorzowski urząd nie musiał oficjalnie rodzicom odmawiać.