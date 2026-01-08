Wieloletnie więzienie grozi dwóm mężczyznom i kobiecie oskarżonym o podrabianie i wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy. Śledczy ze Strzelec Krajeńskich skierowali do sądu akt oskarżenia w ich sprawie.

Zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 34 i 24 lat oraz 31-letnia kobieta. Zatrzymano ich w czerwcu ubiegłego roku ternie Gorzowa i Strzelec Krajeńskich. W jednym z mieszkań w Gorzowie mundurowi znaleźli kilkaset podrobionych banknotów o różnych nominałach.

Policjanci zabezpieczyli również sprzęt służący do drukowania falsyfikatów, arkusze papierów z nadrukowanymi banknotami przygotowane do wycięcia i mefedron.

Starszy mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzenia do obrotu podrobionych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 24-latek usłyszał zarzuty podrabiania pieniędzy, wprowadzania ich do obrotu oraz posiadania narkotyków. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.