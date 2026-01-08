Dzień Tomasza wypełnia praca i gwar dwójki dzieci. Jednak gdy dom cichnie, a dzieci zasypiają siada do biurka, by budować światy pełne przygód i magii.

Mało kto wie, że jego pisarska droga zaczęła się od najtrudniejszego pożegnania. Po latach spędzonych w Anglii, Tomek i Iwona wrócili do Polski, marząc o wychowaniu dzieci w ojczyźnie. Los miał jednak inny plan. Walka z chorobą Iwony trwała rok. Po tragicznej śmierci żony stanął przed życiowym wyzwaniem. Jak bowiem zachować pamięć o matce w sercach dzieci i jednocześnie samemu nie utonąć w smutku?

Pozostała pustka, którą Tomek zaczął wypełniać słowami. Najpierw powstała „Kawa z Iwonką” – intymny list do dzieci, by nigdy nie zapomniały jak niezwykłą miały mamę. Dziś Tomasz Kania to nie tylko głos wsparcia dla osób w żałobie, ale i autor historycznej powieści „Strażnicy Korony”, która ma budzić w dzieciach odwagę do przeżywania własnych historii. Zamiast się poddać, postanowił pisać. Nawet z największego smutku może narodzić się pasja, która daje siłę do życia i inspiruje tysiące innych.

