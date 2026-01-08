Pod hasłem „Ręce precz od naszej ustawy” pod Sejmem protestują psycholodzy.

Po południu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Protestujący sprzeciwiają się poprawce, które zakłada wykreślenie psychoterapii z koszyka świadczeń psychologów.

– Oznacza, że każdy, kto zrobi kurs, będzie mógł udzielać wsparcia psychologicznego, a to jest niebezpieczne dla osób w kryzysie psychicznym – mówi Marta Siepsiak, psycholog i psychoterapeutka:

Projekt wprowadza definicję świadczeń psychologicznych, określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz prowadzenia Rejestru Psychologów. Zakłada utworzenie samorządu zawodowego psychologów, nadzór ministra pracy nad samorządem oraz uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej.