Takie inwestycje są potrzebne – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia komunikacja.org o łącznicy kolejowej w Kostrzynie. Kilka dni temu spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na dokumentację projektową.

Tomasz Drost mówi w Radiu Zachód, że łącznica umożliwi jazdę pociągów z Gorzowa w kierunku Szczecina bez zmiany kierunku jazdy.

Drost dodaje, że łącznica ma być częścią większej inwestycji:

PKP PLK rozważa także drugą łącznicę w Kostrzynie, która usprawniłaby przejazd z Gorzowa w kierunku Zielonej Góry.