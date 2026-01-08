Takie inwestycje są potrzebne – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia komunikacja.org o łącznicy kolejowej w Kostrzynie. Kilka dni temu spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na dokumentację projektową.
Tomasz Drost mówi w Radiu Zachód, że łącznica umożliwi jazdę pociągów z Gorzowa w kierunku Szczecina bez zmiany kierunku jazdy.
Drost dodaje, że łącznica ma być częścią większej inwestycji:
PKP PLK rozważa także drugą łącznicę w Kostrzynie, która usprawniłaby przejazd z Gorzowa w kierunku Zielonej Góry.
Czytaj także:
Coraz bliżej łącznicy kolejowej w Kostrzynie
Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej łącznicy w Kostrzynie nad Odrą. Dzięki temu możliwe będą przejazdy pociągów w stronę Szczecina bez dodatkowych manewrów...Czytaj więcejDetails