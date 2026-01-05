Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej łącznicy w Kostrzynie nad Odrą. Dzięki temu możliwe będą przejazdy pociągów w stronę Szczecina bez dodatkowych manewrów na stacji. W dokumentacji przeanalizowane będą także podobne rozwiązania na torach w kierunku Zielonej Góry. Do tej pory w Kostrzynie nad Odrą bezpośrednie przejazdy pociągów w stronę Szczecina nie są możliwe bez konieczności odłączania lokomotywy i ponownego podłączania jej z drugiej strony pociągu.

– W ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznicy w Kostrzynie nad Odrą zamierzamy przeanalizować dwa warianty inwestycji – informuje Radosław Śledziński z Zespołu prasowego PKP PLK.

W zakresie rozszerzonym, poza budową pierwszej łącznicy, dodatkowo przeanalizowana zostanie budowa drugiej, zelektryfikowanej łącznicy, która połączy pierwszą łącznicę z linią Wrocław – Szczecin w rejonie Chyrzyna. Pozwoliłoby to na przejazdy pociągów między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą bez niezbędnej obecnie zmiany czoła pociągu. Projekt obejmuje także analizę zasadności budowy przystanku Kostrzyn Zachodni w rejonie ul. Przyfortecznej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w drugiej połowie br.