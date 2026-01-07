Już pół roku na polsko-niemieckiej granicy trwają tymczasowe kontrole graniczne prowadzone przez Straż Graniczną we współpracy z innymi służbami. Ich celem jest walka z nielegalną migracją i zapewnienie bezpieczeństwa Lubuszanom i mieszkańcom Dolnego Śląska.

Na obszarze podlegającym Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej skontrolowano ponad 558 tys. osób oraz 261 tys. pojazdów. Wydano decyzje o odmowie wjazdu do Polski wobec 352 cudzoziemców. Najczęstszym powodem był brak wymaganych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu, znaleźli się obywatele m.in. Ukrainy, Turcji, Rosji oraz Syrii.

W rejonie przygranicznym funkcjonariusze zatrzymali 165 cudzoziemców podejrzanych o próbę nielegalnego przedostania się do Niemiec, z których najliczniejszą grupę stanowili obywatele Afganistanu, Somalii oraz Uzbekistanu.