Sto milionów złotych – to kwota za jaką Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał dziś 116 hektarów gruntu przy ulicy Mironickiej w Gorzowie. Ich nowym właścicielem jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

– Cieszy nas, gdy grunty – dotychczas rolne – mogą rozwijać gospodarczo region – mówił dziś dyrektor gorzowskiego oddziału KOWR Marek Halasz:

Grunty przy ulicy Mironickiej to dodatkowe 116 hektarów, które wraz z posiadanym już tam przez strefę terenem, stanowią wyjątkowy ponad 200 hektarowy obszar inwestycyjny. Cenny tym bardziej, że już wkrótce zostanie on kompleksowo uzbrojony. Mówi prezes K-SSSE Tomasz Pisarek:

Szczegóły dotyczące inwestycji pozostają tajemnicą. Wiadomo, że procesy inwestycyjne na ponad 200 hektarowym terenie rozpoczną się jeszcze w tym roku.