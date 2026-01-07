Przygotowania do rundy wiosennej III ligi rozpoczęli piłkarze Warty Gorzów.

W zespole jest na razie jeden nowy zawodnik, ale doskonale znany w klubie. To występujący w formacji ofensywnej Dawid Ufir, który wraca do Warty po krótkiej i nieudanej przygodzie z Lipnem Stęszew. W barwach wielkopolskiego trzecioligowca Ufir rozegrał w rundzie jesiennej 7 meczów, w żadnym nie zdobył bramki:

Pierwszy sparing Warta rozegra 17 stycznia w Dębnie przeciwko tamtejszemu Dębowi, trzeciej drużynie IV ligi zachodniopomorskiej. W planie jest w sumie 7 sparingów w tym z drugoligową Chojniczanką Chojnice, tydzień po spotkaniu w Dębnie.