Lada dzień miał dopłynąć do Gorzowa. Na przeszkodzie stanęła jednak siarczysta zima.
2 stycznia Szymon Machnowski wyruszył w 7 dniowy, zimowy spływ kajakiem Wartą – od okolic zapory w Jeziorsku do Kostrzyna nad Odrą. Cel – zebranie pieniędzy na zakup placu placu zabaw dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka „Dom Pełen Barw”, który pan Szymon prowadzi razem z żoną. Niestety, spływ – ze względów bezpieczeństwa – musiał zostać przerwany w Poznaniu:
Cek z jakim płynął pan Szymon nożna wesprzeć m.in na stronie zrzutka.pl\dompelenbarw:
To był kolejny charytatywny spływ kajakowy organizowany przez pana Szymona. Dotychczasowe organizował głównie na Wiśle. Na Wartę planuje wrócić wiosną.