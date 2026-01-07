Lada dzień miał dopłynąć do Gorzowa. Na przeszkodzie stanęła jednak siarczysta zima.

2 stycznia Szymon Machnowski wyruszył w 7 dniowy, zimowy spływ kajakiem Wartą – od okolic zapory w Jeziorsku do Kostrzyna nad Odrą. Cel – zebranie pieniędzy na zakup placu placu zabaw dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka „Dom Pełen Barw”, który pan Szymon prowadzi razem z żoną. Niestety, spływ – ze względów bezpieczeństwa – musiał zostać przerwany w Poznaniu:

Cek z jakim płynął pan Szymon nożna wesprzeć m.in na stronie zrzutka.pl\dompelenbarw:

To był kolejny charytatywny spływ kajakowy organizowany przez pana Szymona. Dotychczasowe organizował głównie na Wiśle. Na Wartę planuje wrócić wiosną.