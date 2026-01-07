W Gorzowie powstanie nowe centrum wsparcia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Projekt pod nazwą Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, zostanie zrealizowany przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 14. Wszystko po to, by pomóc nauczycielom,w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Mówi dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Emil Błaszkowski:

Projekt realizowany będzie przez 15 najbliższych miesięcy,a wsparciem specjalistycznego centrum objęte zostaną: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 12, VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa w Jeninie. Mówi Jolanta Lipińska nauczyciel, logopeda ZSS nr 14

Wartość projektu to ponad 700 000 zł. Grant jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa