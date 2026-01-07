Maja Czarna zajęła trzecie miejsce w Elicie Kobiet podczas Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym w Trzciance. Puchar Polski był pierwszym startem kolarzy LKS Trasa Zielona Góra w 2026 roku, a zarazem ostatnim sprawdzianem formy przed mistrzostwami Polski w kolarstwie przełajowym, które odbędą się w ten weekend w Ełku.

W młodzikach tuż za podium na czwartym miejscu uplasował się Aleksander Józwa. W juniorach młodszych na czwartym miejsce zmagania ukończył Witold Wierzbicki, który w sobotę na tej trasie był piąty. W juniorach mimo groźnego upadku Wiktor Lutowski, zajął szóste miejsce. W juniorkach piątą lokatę zajęła Maja Głazowska. Występ w Pucharze Polski ocenia Paweł Znamirowski – szkoleniowiec zielonogórskiego klubu: