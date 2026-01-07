Na Wydziale Technicznym gorzowskiej akademii odbywa się dziś 52. edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce.

Na poziomie okręgowym jednej z najbardziej prestiżowych olimpiad w Polsce mierzy się 14 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa Lubuskiego. Wszyscy walczą o wejście do etapu centralnego. Mówi Waldemar Olczak, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego dzisiejszej olimpiady

Nim uczestnicy usiądą do testów mają możliwość zapoznali się z laboratoriami gorzowskiej akademii – mówi prodziekan Wydziału Technicznego gorzowskiej akademii dr Łukasz Lemieszewski:

Głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Warszawie. W skład Komitetów Okręgowych wchodzą m.in. przedstawiciele uczelni oraz wiodących w branży przedsiębiorstw i instytucji z regionu.