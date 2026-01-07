Około godziny 7.00 dziś (07.01) na drodze prowadzącej do zielonogórskiej Łężycy doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i autobusu.

W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Uszkodzone pojazdy przez pewien czas blokowały przejazd, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu i tworzenie się korków. O sytuacji informowali nas słuchacze:

Jak przekazała policja, samochody osobowe zostały już usunięte z jezdni. Obecnie służby przygotowują się do odholowania autobusu.

Do dyspozycji kierowców jest jednak nitka – ruch odbywa się wahadłowo.