Około godziny 7.00 dziś (07.01) na drodze prowadzącej do zielonogórskiej Łężycy doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i autobusu.
W zdarzeniu nikt nie został ranny.
Uszkodzone pojazdy przez pewien czas blokowały przejazd, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu i tworzenie się korków. O sytuacji informowali nas słuchacze:
Jak przekazała policja, samochody osobowe zostały już usunięte z jezdni. Obecnie służby przygotowują się do odholowania autobusu.
Do dyspozycji kierowców jest jednak nitka – ruch odbywa się wahadłowo.