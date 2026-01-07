Okażmy zainteresowanie potrzebującym, ale także samotnym czy chorym sąsiadom – to apel gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Brata Krystyna.

Taka pomoc szczególnie potrzebna jest zimą – dodaje jego prezes. Augustyn Wiernicki przekonuje, że pomoc potrzebującym powinna być czymś oczywistym.

Gorzowskie stowarzyszenue w okresie zimowym prowadzi noclegownię oraz ogrzewalnię. Augustyn Wiernicki deklaruje, że w czasie mrozów przyjmowane są również osoby, które nie są trzeźwe.

Wczoraj w Gorzowie doszło do pożaru altanki na ogródkach działkowych. Nie żyją dwie osoby, które szukały tam schronienia przed mrozem i dogrzewały się gazem z butli.