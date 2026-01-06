Koszykarki KSSSE Enei AJP nie zawiodły swoich kibiców i pokonały w Arenie Gorzów Wisłę Kraków 83:54 (21:13, 29:15, 19,11, 14:15) w meczu 15 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Miejscowy zespół, mimo że kolejny raz grał bez podstawowej środkowej Weroniki Telengi i rzucającej Ashley Owusu, nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem drużyny z Krakowa, która przyjechała do Gorzowa Wlkp. bez swojej najlepszej zawodniczki Taylor Williams. Już po niespełna 3 minutach gospodynie prowadziły 10:0, a przyjezdne pierwsze punkty zdobyły dopiero w 4 minucie za sprawą Agaty Gilmajster. W kolejnych minutach obraz gry się nie zmienił. Gorzowianki, mimo wielu strat kontrolowały przebieg gry i systematycznie powiększały przewagę.

Martyna Jasiulewicz (Wisła) i Wiktoria Stasiak (KSSSE Enea AJP):

Zuzanna Krupa i trener Jorge Aragones (Wisła):

Magdalena Kloska i trener Dariusz Maciejewski (KSSSE Enea AJP):