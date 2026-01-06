W Gorzowie kolejny dzień z zimową aurą. Sytuacja na drogach opanowana. Odśnieżanie dróg to jedno, a odśnieżanie chodników to zupełnie coś innego, bo w wielu przypadkach to nasz obowiązek, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Za odśnieżanie chodników przylegających do posesji odpowiadają bowiem ich właściciele bądź administratorzy budynków. Mówi Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie:

Drugim obowiązującym dokumentem, który reguluje kwestię odśnieżania chodników, jest decyzja miejskich radnych:

Dodajmy, że za nieoprzątnięcie śniegu z chodnikach przylegającego do posesji, jej właściciel może zapłacić karę do 5 tysięcy złotych. Dodajmy, ze zgodnie z prognozami, już pod koniec tygodnia powrócą do nas opady śniegu.