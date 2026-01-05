Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów pokonali u siebie Inpost ChKS Chełm 3:0 w 15. kolejce PlusLigi.

To pierwsza wygrana za 3 punkty gorzowskiej drużyny w tym sezonie. Gorzowianie, co im się rzadko zdarza w tym sezonie, udanie otworzyli mecz wygrywając pierwszego seta pewnie 25:20. Znakomicie wszedł w spotkanie Chizoba Neves – atakujący Cuprum Stilonu pomylił się w tej partii tylko raz.

Z biegiem meczu rozkręcił się też Mathis Henno, sporo piłek skończył skutecznie również Kamil Kwasowski, w efekcie drugi set skończył się rezultatem 25:18. W trzeciej partii goście przegrywali już 9:16, ale doprowadzili do stanu 16:18, jednak jak się okazało to był jedyny przestój gorzowskiej drużyny. Wygrana 25:20 przypieczętowała zwycięstwo 3:0.