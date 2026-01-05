Zmiana na stanowisku szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dotychczasowego szefa Wasyla Maluka zastąpił Jewhenij Chmara. To kolejna w ostatnim czasie zmiana w kierownictwie resortów związanych z bezpieczeństwem.

Nowy pełniący obowiązki Szefa Służby Bezpieczeństwa gen. Chmara wcześniej był dowódcą centrum operacji specjalnych SBU. Ma doświadczenie bojowe – w 2023 r. kierował wyzwoleniem Wyspy Wężowej. Gen. Wasyl Maluk ma pozostać w strukturach służby.

W zeszły piątek stanowisko szefa wywiadu wojskowego zwolnił Kyryło Budanow, pod którego kierownictwem wywiad dokonał wielu spektakularnych akcji na tyłach wroga. Budanow został szefem biura prezydenta i ma włączyć się w negocjacje pokojowe.

Niedawno Wołodymyr Zełenski zapowiedział także zmianę na stanowisku szefa resortu obrony. Denysa Szmyhala zastąpi dotychczasowy minister cyfryzacji Mychajło Fedorow, który ma przyspieszyć wdrażanie w amii nowych technologii.