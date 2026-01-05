Oszustwa nie tylko na wnuczka i policjanta, ale też na Kartę Mieszkańca. Rzecznik Konsumentów ostrzega.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiają się oferty od osób oferujących swoją pomoc przy założeniu Karty Mieszkańca. To jednak niebezpieczna praktyka, z której lepiej nie korzystać – ostrzega Marta Petelska-Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumenta.

Zakładając Kartę Mieszkańca konieczne jest m.in. przedstawienie pierwszej strony zeznania podatkowego. Podając te dane nieznanym osobom możemy się narazić na niebezpieczeństwo.

Każdy kto ma problemy z założeniem karty Mieszkańca może się zgłosić do urzędu miasta, a na miejscu urzędnicy pomogą dopełnić wszelkich formalności.