CBŚP rozbiło gang narkotykowo-fałszerski. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20 osobom zamieszanym w działalność zorganizowanej grupy, która zajmowała się m.in. handlem narkotykami, obrotem psychoaktywnych produktów leczniczych oraz wprowadzaniem do obrotu podrobionych polskich banknotów.

12 osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu osiągania korzyści majątkowych. Pozostałe osiem osób to dilerzy lub ostateczni odbiorcy narkotyków. Z ustaleń policji wynika, że grupa została założona i była kierowana przez 40-letniego mieszkańca Szczecina. W jej skład wchodziło co najmniej 12 osób. Przestępczy proceder miał być prowadzony od stycznia do grudnia 2023 roku.

Członkowie grupy są oskarżeni o to, że wprowadzali do obrotu niezarejestrowane środki odurzające, substancje psychotropowe oraz produkty lecznicze o działaniu psychoaktywnym. Sprzedano co najmniej 30 kilogramów mefedronu, 10 kilogramów marihuany, 5 kilogramów amfetaminy oraz 400 gramów kokainy, a także leki zawierające morfinę.

Grupa podrabiała też dwudziesto-, pięćdziesięcio, stu- i dwustuzłotowe banknoty. Fałszywe pieniądze były wykorzystywane m.in. w sklepach spożywczych i monopolowych, drogeriach, taksówkach oraz podczas transakcji narkotykowych.

Organizatorowi grupy oraz jej członkom grożą kary od 2 do 25 lat więzienia.

.