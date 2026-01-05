Za spalanie śmieci i używanie pieca niezgodnego z normami grożą mandaty.

Trwa sezon grzewczy i wiele osób, aby ogrzać swoje domy korzysta z pieców. Niestety, część z nich nie spełnia obecnie przyjętych norm i wciąż zdarza się także, że mieszkańcy palą w nich śmieciami. Dlatego w miasto ruszyli strażnicy miejscy, którzy prowadzą kontrole antysmogowe. „Sprawdzamy dwie rzeczy” – tłumaczy Andrzej Jasiński, komendant gorzowskiej straży miejskiej.

Sezon grzewczy rozpoczął się na przełomie września i października. Tylko do końca 2025 roku strażacy ukarali mandatem 18 właścicieli nieruchomości, którzy używali pieców niespełniających wymogów – dodaje Andrzej Jasiński.

Za palenie śmieciami w piecu grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł.