Zamiast sprowadzać z Berlina, gorzowski szpital chce produkować u siebie. Są już wstępne plany budowy wytwórni radiofarmaceutyków.

Zarząd gorzowskiego szpitala przymierza się do budowy wytwórni radiofarmaceutyków, która miałaby powstać w szpitalnych budynkach przy ulicy Dekerta. Radiofarmaceutyki to specjalne leki zawierające izotopy promieniotwórcze, które wykorzystywane są do diagnostyki oraz do leczenia. Niszczą chore komórki i są niezbędne przy używaniu tomografa czy PETa. Obecnie szpital w Gorzowie sprowadza te substancje zza granicy – mówi Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiej lecznicy.

Sytuacja może się niedługo zmienić, bo w planach jest budowa wytwórni właśnie w Gorzowie – dodaje prezes.

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z zamierzeniami szpitala to budowa wytwórni zajęłaby mniej niż dwa lata. Szpital ma już wstępne wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego.